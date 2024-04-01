Leyla Bilginel'den 'Lezbiyen misin?' sorusuna cevap: Hayır, erkek enerjisi seviyorum

Yaşam tarzı ve sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla uzun yıllardır adından söz ettiren oyuncu Leyla Bilginel, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Bilginel, cinsel tercihiyle ilgili merak edilen soruya da samimi bir cevap verdi.

"ERKEKLERDEN HOŞLANIYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Lezbiyen misin?" sorusuna samimi şekilde cevap veren Leyla Bilginel "Hayır ama öyle lanse edildi. Büyük bir gazete beni öyle göstermeye çalıştı ama değilim. Erkeklerde hoşlanıyorum biseksüel de değilim. Ben erkek enerjisini seviyorum. Ben erkeğin bana sevgiyle değen elini seven biriyim" dedi.