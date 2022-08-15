Haber : Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım - Haberler

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Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Levent İnanır, oyunculuk kariyerinden dayısı Kadir İnanır ile sektörde yaşadıklarını anlattı.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oyuncu Levent İnanır oldu. Dayısı Kadir İnanır'a benzerliğinden dolayı sektörde yaşadıklarını anlatan İnanır, "Dayım yüzünden çocukluğumu yaşayamadım" itirafında bulundu.

İnanır, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Babanı kaç yaşında kaybettin?", "Kariyerindeki idolün dayın Cüneyt Arkın mıydı?", "Neden 'Arıca' değil de 'İnanır' soyadını kullanıyorsun?", "Hayatını Kadir İnanır'a göre yaşadığın için pişman mısın?" ve "Pişmanlıkların var mı?" sorularına da cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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