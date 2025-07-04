Levent Dörter Bodrum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Bodrum'da sahne alan sevilen sanatçı Levent Dörter, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Azka Otel'de gerçekleşen konserde Dörter, hem kendi şarkılarını hem de Türk müzik tarihine damga vurmuş ustaların eserlerini seslendirdi.

Repertuarında Neşet Ertaş'tan Barış Manço'ya, Ferdi Tayfur'dan Müslüm Gürses'e kadar birçok efsane isme yer veren Dörter, konser sırasında duygusal bir konuşma yaptı.

"Onların şarkılarıyla büyüdük"

Levent Dörter sahnede yaptığı konuşmada, "Bu ülkede Neşet Ertaş, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi çok önemli müzik insanları geçti. Biz onların şarkılarıyla büyüdük, onlarla yaşadık. Bu nedenle çok mutluyuz. Hepsini saygıyla anıyorum" dedi.

Finalde salon ayakta alkışladı

Gecenin ilerleyen saatlerinde tempoyu yükselten Dörter, hareketli şarkılarla dinleyicileri coşturdu. Konserin sonunda izleyiciler, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. - MUĞLA