Lara: Ben bu yerlere gelebilmek için ağa babalarını değil, sesimi kullandım

"GENÇ YAŞTA ANNE OLDUM, ŞÖHRETİN BEDELİNİ ERKEN ÖDEDİM"

Lara, müzik kariyerine başladığı yıllarda büyük bir çıkış yakaladığını ancak bu sürecin zorluklarla dolu olduğunu anlattı. "18 yaşında anne oldum, 23 yaşında star oldum" diyen sanatçı, genç yaşta şöhreti tatmanın hem avantajlarını hem de bedelini yaşadığını ifade etti.

İlk evliliğinde Diyarbakır'da yaşadığını, eşinin demo kasetini Unkapanı'na teslim etmesiyle müzik serüveninin başladığını anlatan Lara, "Adım Fatma Nur iken bir anda Lara oldum. O dönem Unkapanı'nda herkes beni almak istiyordu" dedi. Erkek egemen bir sektörde var olmanın güçlüğüne değinen Lara, "Bir sanatçının menajeri kocası olmamalı" sözleriyle müzik dünyasındaki dinamikleri eleştirdi.

"HASTALIK SONRASI NAMAZ KILMAYA BAŞLADIM, HAYATA BAKIŞIM DEĞİŞTİ"

Ünlü sanatçı, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından manevi bir dönüşüm yaşadığını dile getirdi. "İlk tümör olayını duyduğumda çok sakin kaldım, herkese sakin olmasını söyledim" diyen Lara, bu dönemde namaz kılmaya başladığını ve her sabah anlamlı rüyalar gördüğünü anlattı. "Gördüğüm rüyalar bana mesaj veriyordu, o süreçte kendimi yeniden buldum" ifadelerini kullanan sanatçı, hastalığı süresince Ebru Gündeş'in kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

Lara, trigeminal nevralji hastalığıyla mücadele ettiğini ancak sahnede bunun kendisini durdurmadığını belirtti. "Hastalığım sahneme engel değil, şarkı söylemek benim için nefes almak gibi" diyen sanatçı, yaşadığı acılardan güçlenerek çıktığını ifade etti.

"KİMSE BANA 'BİR ADAMIN PARASIYLA GELDİ' DİYEMEZ"

Lara, müzik sektöründeki zorluklara rağmen kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi başarısını inşa ettiğini vurguladı. "Ben bu yerlere gelebilmek için ağa babalarını değil, sesimi kullandım" diyen sanatçı, "Hiç kimse bana 'bir adamın parasıyla bir yere geldi' diyemez" sözleriyle sektör içindeki önyargılara tepki gösterdi.

Sahne kıyafetleri konusunda da kendi duruşunu koruduğunu söyleyen Lara, "Çocuğum annesini çıplaklığıyla değil, sesiyle tanısın diye açık giyinmedim" dedi. Zaman zaman sektörden dışlandığını belirten sanatçı, "Boşandıktan sonra çok takılan oldu, camiadan midem bulandı" diyerek geçmişte yaşadığı haksızlıkları dile getirdi.

Lara, yaşadığı tüm süreçlerin ardından bugün hâlâ sahnede olmanın gururunu yaşadığını, müziğe olan sevgisinin hiçbir zaman azalmadığını söyledi.