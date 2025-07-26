Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Bu Akşam Ekranda

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Bu Akşam Ekranda
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KANAL D'nin sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, bu akşam Hande Yener, Berksan ve Kutsi gibi ünlü konuklarla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

KANAL D'nin cumartesi ekranında müzik ve duygu fırtınası estiren programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, takipçilerine bu akşam yine keyifli dakikalar yaşatacak. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği, sunumunu Karadeniz müziğinin başarılı sanatçısı Volkan Konak'ın üstlendiği sevilen müzik programa Hande Yener, Berksan ve Kutsi konuk olacak.

Müziğin sohbetle harmanlanacağı, Volkan Konak'ın şarkılarının yanı sıra şiirleri ve yürekten anlatacağı hikayelerle renkleneceği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, ekran karşısındakilere yine keyifli dakikalar yaşayacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak; ünlü konukları, şarkılı, şiirli, türkülü, kahkahalı ve sürprizli dopdolu içeriğiyle saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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