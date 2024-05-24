Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçtan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da kutlamalara katılınca taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a seslendi.

"YAPMAYIN OĞLUM YA"

Karşılarında daha önce Nuri Bilge Ceylan'la polemiğe giren Zeki Demirkubuz'u gören taraftarlar rahat durmadı. Kutlama yapan bir grup taraftar, Nuri Bilge Ceylan aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı. Neye uğradığını şaşıran ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da "Yapmayın oğlum ya" diyerek güldü.

ZEKİ DEMİRKUBUZ VE NURİ BİLGE CEYLAN ARASINDA NE OLDU?

Zeki Demirkubuz, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında küs olduğu Nuri Bilge Ceylan'la ilgili "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti. Ceylan da Demirkubuz'a "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir Youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında" demişti. İki ünlü isim arasındaki tartışma günlerce konuşulmuştu.