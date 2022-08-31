Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya magazin haberleri: Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri

Magazin Haberleri

Kütahya magazin haberleri: Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri

Gelen Kütahya haberine göre Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Muazzez Ersoy konseri, Belediye Bahçesi'nde gerçekleşti.

Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Muazzez Ersoy konseri, Belediye Bahçesi'nde gerçekleşti.

Hayranlarının yoğun alkış ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Ersoy, sevilen eserlerini ve türküleri seslendirdi.

Ersoy, yeniden kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Muazzez Ersoy'u Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümünde kendisini kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Vali Ali Çelik de, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Ersoy ve konsere katılanların bayramını tebrik etti.

Muazzez Ersoy konseri, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, protokol üyeleri ve binlerce Kütahyalı takip etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Muazzez Ersoy Alim Işık gençlik Kütahya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title