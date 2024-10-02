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Kütahya Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Başarıya İmza Attı

Kütahya Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Başarıya İmza Attı
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Kütahya Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinde düzenlenen liselerarası yemek yarışmalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ederek kazanılan başarıları paylaştı.

Kütahya Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinde düzenlenen 'Liselerarası Yemek Yarışmalarında' altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Liselerarası Yemek Yarışmalarında büyük başarı elde eden Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti. Ziyarette, Şube Müdürü Ali Sezer de hazır bulundu. Müdür Hasan Başyiğit, ana yemekte altın madalya, tavuk yemeğinde gümüş madalya, bireysel tatlı tabağında bronz madalya ve ekipte gümüş madalya kazanarak yarışmayı başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler ve öğretmenler, yarışma sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve kazandıkları başarıları paylaşarak, bu tür etkinliklerin kendilerine kattığı değeri vurguladılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencileri kutlayarak, başarıda emeği geçen öğretmenlere ve destek sağlayanlara teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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