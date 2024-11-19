Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım

Son dönemde geçirdiği bir dizi estetik operasyonla büyük değişim yaşayan Kuşum Aydın, TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

Bugüne kadar kazandıklarını lüks harcamalara yatırdığını söyleyen Aydın, ''Benim hayatımı insanlar gördü artık. O kadar mütevazı bir hayat yaşıyoruz ki annemle. Sıradan orta halli bir yaşantımız var. Alkol hiç kullanmadım hayatım boyunca. Kötü bir alışkanlığım ömrüm boyu olmadı. Ben kazandığım her şeyi lüksüme ve bebek suratıma harcadım'' dedi.

'KUŞUM AYDIN KOLAY BİTMEZ'

Öte yandan bir süre önce göz kapağı ameliyatı olan Kuşum Aydın, hakkında çıkan 'parası bitti' dedikodularına sert çıkmıştı. ''Kuşum Aydın bir tane, kolay bitmez. İşlerim yolunda. Param ve mülküm var. Olmayanlar ağlasın" açıklamasını yapmıştı.