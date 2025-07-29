Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in ardından yaprak dökümü

Burak Özçivit'in ayrılığıyla sarsılan "Kuruluş Osman" dizisi, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. ATV ekranlarının sevilen dönem dizisi, 7. sezonunda izleyiciyi köklü bir değişimle karşılayacak. Zaman atlaması yaşanacak olan yeni sezonda, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ve ilk kurumsallaşma sürecine odaklanılacak.

YENİ BAŞROL ARAYIŞI: YAPIM EKİBİ YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Bozdağ Film imzasını taşıyan yapımda başrol için yeni bir isimle görüşmeler devam ediyor. Edinilen kulis bilgilerine göre, prodüksiyon ekibi hem tarihi dokuyu yansıtacak hem de seyirciyle güçlü bağ kurabilecek bir oyuncu arayışında. Eski kadrodan bazı isimlerin yoluna devam edeceği belirtilse de, dizideki pek çok karakterin yerine yenileri eklenecek.

GENÇ YILDIZ VEDA ETTİ

Dizinin dikkat çeken genç oyuncularından Leya Kırşan, zaman atlaması nedeniyle projeye veda edecek isimler arasında yer alıyor. Fatma Hatun karakterine hayat veren 17 yaşındaki Kırşan, yaşların büyütüleceği 7. sezonda ekipte yer almayacak. Bu ayrılık, dizinin genç izleyici kitlesi arasında şimdiden gündem oldu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DEĞİŞİM

Yeni sezonun en önemli gelişmelerinden biri de yönetmen değişikliği oldu. Beş sezon boyunca diziyi yöneten ekibin ardından, yönetmenlik koltuğuna son olarak "Prens" dizisiyle dikkat çeken Bülent İşbilen oturacak. İşbilen'in özellikle dramatik sahnelerdeki anlatım gücü, yeni döneme damga vurması beklenen unsurlar arasında.

BURAK ÖZÇİVİT'İN AYRILIĞI VE CİHAN ÜNAL SÜRPRİZİ: OSMAN BEY'E YENİ YÜZ ARANIYOR

2019'dan bu yana Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, 7. sezon öncesi yapım şirketiyle yaşadığı bölüm başı 4 milyon TL'lik ücret krizi nedeniyle projeden ayrıldı. Ayrılığın ardından, 1988 yılında TRT 1'de yayınlanan "Kuruluş" dizisinde aynı karakteri canlandıran usta oyuncu Cihan Ünal'a teklif götürüldüğü öğrenildi.