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Kurtuluş Yolu'ndan İlk Tanıtım

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Kurtuluş Yolu'ndan İlk Tanıtım

Atatürk'ün milli mücadele dönemi ve Samsun'a çıkışının anlatıldığı 'Kurtuluş Yolu' filminin beklenen teaserı yayınlandı.

Kurtuluş Yolu filminde Mustafa Kemal Atatürk'e Ümit Cem Şenol, annesi Zübeyde Hanımı ise usta oyuncu Ayşen İnci canlandırıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'cü yılında vizyona girecek film ise şimdiden merak konusu oldu.

Sosyal medyada yayınlanan teaser şimdiden binlerce beğeni alırken Ümit Cem Şenol'un Atatürk'e benzerliği ise dikkat çekici.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mustafa Kemal Atatürk Cem Şenol Magazin Haberler

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