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Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufak'ın son halini görenler inanamadı

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Güllü Erhan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak, geçirdiği dikkat çekici değişimle herkesi şaşkına uğrattı. 55 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Ufak, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Yıllar önce izleyicilerin beğenisini kazanan "Kurtlar Vadisi" dizisinde Güllü Erhan karakterini canlandıran Erhan Ufak, son dönemdeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Dizideki sempatik mafya üyesi imajıyla tanınan Ufak, zamanla fazla kilolarından kurtulma kararı aldı.

Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı

140 KİLODAN 85 KİLOYA DÜŞTÜ

Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan oyuncu, sağlığına kavuşmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bu cesur adım, Ufak'a önemli bir değişim sağladı; zaman içinde tamı tamına 55 kilo vererek 85 kiloya düştü.

Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Ufak, takipçilerini şaşırtırken, kullanıcılar 'evrim geçirmiş', 'gerçekten inanılmaz bir değişim'gibi yorumlarda bulundular.

Oyuncunun yer aldığı projeler arasında "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Vatan", "Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu", "Nisan", "Kurtlar Vadisi", "Kurtlar Vadisi Terör" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi önemli yapımlarda yer alıyor..

Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufak'ın son halini görenler inanamadı
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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