Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından repliğini kullanan çete üyesine zehir zemberek sözler

Türkiye'de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen 'Yenidoğan Çetesi' davasında hakimin, sanık hemşire Deniz Korkmaz'a "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" şeklinde sözlerini sorması üzerine Korkmaz, "Evet, söyledim. ' Kurtlar Vadisi' diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz" yanıtını verdi.

"BANA BAKIN SOYSUZLAR"

Duruşmaya damga vuran bu sözlere Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı'dan tepki geldi. Arıcı, yayınladığı videoda dizideki repliğini kullanan çete üyesine "Bana bakın soysuzlar. Para için çocuklara kıydınız. Sonra da benim repliğimle savunma yaptınız. Siz ne aşağılık mahluklarsınız? Umarım gün yüzü görmez inim inim inler, yaptıklarınızı misliyle yaşamadan ölmezsiniz" diyerek tepki gösterdi. Arıcı'nın videosu kısa sürede viral oldu.