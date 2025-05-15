Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda

Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtlar Vadisi'nin efsane "Kılıç"ı ve Hayat Bilgisi'nin unutulmaz Hidayet Hoca'sı Attila Olgaç, uzun süren sessizliğini bozdu. Nişantaşı'nda kızıyla görüntülenen usta oyuncunun son hali dikkat çekti. Olgaç, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlandığını açıkladı.

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran 80 yaşındaki usta oyuncu Attila Olgaç, yıllar sonra kameralara yakalandı. Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Kılıç" karakteriyle hafızalara kazınan, Hayat Bilgisi dizisinin sevilen figürü Hidayet Hoca rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Olgaç, Nişantaşı'nda kızıyla alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 80 yaşındaki Olgaç'ın son hali görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Basın mensuplarına gülümseyerek poz veren usta oyuncunun dinç ve enerjik görüntüsü, "yıllara meydan okuyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Kendisine hâlâ "Kılıç" diye seslenen hayranlarına alıştığını belirten Olgaç, "Bu kadar etkili bir karakterde oynayıp hâlâ anılmak çok gurur verici. Güzel bir iz bırakmışım demek ki" diyerek duygularını paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor

EKRANLARA DÖNÜYOR

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Olgaç, televizyon ekranlarına geri döneceğini müjdeledi. Usta oyuncu, "Çekimleri Ürgüp'te devam eden 'Kızgın Topraklar' adlı dizide rol alıyorum. Ekranlardan biraz uzak kalmıştım ama bu projeyle yeniden izleyiciyle buluşacağım" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.