Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran 80 yaşındaki usta oyuncu Attila Olgaç, yıllar sonra kameralara yakalandı. Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Kılıç" karakteriyle hafızalara kazınan, Hayat Bilgisi dizisinin sevilen figürü Hidayet Hoca rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Olgaç, Nişantaşı'nda kızıyla alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 80 yaşındaki Olgaç'ın son hali görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Basın mensuplarına gülümseyerek poz veren usta oyuncunun dinç ve enerjik görüntüsü, "yıllara meydan okuyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Kendisine hâlâ "Kılıç" diye seslenen hayranlarına alıştığını belirten Olgaç, "Bu kadar etkili bir karakterde oynayıp hâlâ anılmak çok gurur verici. Güzel bir iz bırakmışım demek ki" diyerek duygularını paylaştı.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Olgaç, televizyon ekranlarına geri döneceğini müjdeledi. Usta oyuncu, "Çekimleri Ürgüp'te devam eden 'Kızgın Topraklar' adlı dizide rol alıyorum. Ekranlardan biraz uzak kalmıştım ama bu projeyle yeniden izleyiciyle buluşacağım" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.