Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Güllü Erhan" karakteriyle tanınan Erhan Ufak'ın son hali dikkat çekti.

  • Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi dizisinde 'Güllü Erhan' karakterini canlandırdı.
  • Erhan Ufak, bir süredir Azerbaycan'da yaşıyor ve Bakü'de kendi sanat akademisini kurdu.
  • Erhan Ufak, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla fit bir görünüme sahip olduğu için ilgi gördü.

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Güllü Erhan" karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, son dönemde yaşadığı büyük değişimle gündeme geldi.

İŞTE GÜLLÜ ERHAN'IN SON HALİ

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan Ufak'ın fit hali, takipçilerinden "yıllar ona yaramış" şeklinde yoğun ilgi gördü.

Oyunculuğun yanı sıra hayatında yeni bir sayfa açan Erhan Ufak, bir süredir yaşamını Azerbaycan'da sürdürüyor. Bakü'de kendi sanat akademisini kuran ve genç yeteneklere eğitim veren ünlü isim, hem yeni görüntüsüyle hem de sanat dünyasına sunduğu katkılarla takdir topluyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
