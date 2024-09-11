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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

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Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce oyunculuğu bırakarak maneviyata yöneldi. Tesettüre giren Ayaydın, bir giyim markası kurarak muhafazakar giyim üzerine satışlar yapıyor.

2003 yılında yayınlanan ve başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ile Selçuk Yöntem2in yer aldığı Kurtlar Vadisi, oyuncularının değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın ise son haliyle gündeme geldi.

KENDİ MARKASININ MODELLİĞİNİ YAPIYOR

Televizyon tarihine damga vuran dizinin bir dijital platformda yayınlanacağına dair çıkan iddiaların ardından oyuncular da konuşulmaya başlandı. Diziden sonra maneviyata yönelerek tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın ise kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabını gizli şekilde kullanan Ayaydın, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturarak soyadını "Aslanoğlu" olarak güncelledi. Tesettür markasını kurarak satışlar yapan Ayaydın, ürünlerinin satışında mankenlik yapıyor.

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

"TESETTÜRE GİRMEDEN NAMAZ KILMAYA BAŞLAMIŞTIM"

Ayaydın daha önce yaptığı bir açıklamada "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka? Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi" demişti.

Canan, Derman, Hatırla Sevgili ve En İyi Arkadaşım gibi projelerde yer alan 30 yaşındaki oyuncu, gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviriyor.

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi Büşra Ayaydın Son Hali Magazin Yaşam

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Yorumlar (5)

ARSLANOĞLU Hakan:

Maşallah tesettür çok yakışmış.

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Kara Murat:

Maşallah. Edep en güzel şey.

77
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Selim AYDOĞAN:

Parayı bulma yolunu bulmuş

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masteng aston:

Burka giymeli tesettur seriate arap.kulturumuze ters

4
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Mehmet can ALTAŞ:

çok yakışmış Mâşallah.

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