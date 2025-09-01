Kurtlar Vadisi Memati'nin sevgilisi, son haliyle gündem oldu

Kurtlar Vadisi Memati'nin sevgilisi, son haliyle gündem oldu
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati Baş'ın sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren Didem Taslan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. 51 yaşında olan Taslan, uzun süredir ekranlardan uzak.

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

51 yaşında olan ve uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih eden Didem Taslan, son hali sosyal medyada gündem oldu.

İşte Taslan'ın son hali:

Kaynak: Haberler.com / Magazin
