Kurtlar Vadisi Memati'nin sevgilisi, son haliyle gündem oldu

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati Baş'ın sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren Didem Taslan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. 51 yaşında olan Taslan, uzun süredir ekranlardan uzak.
Oyuncu ve manken Didem Taslan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati Baş'ın sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat vererek gündeme oturmuştu.
Kaynak: Haberler.com / Magazin