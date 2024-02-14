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Kurtlar Vadisi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle Exxen'de yayınlanacak

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Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi, yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, yeni ismi ve kadrosuyla Exxen'de yayın hayatına başlayacak.

Televizyona tarihine damga vuran ve uzun yıllardır da adından söz ettiren Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle dijital platformda yayınlanacak. Yeni ismi ' Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyurulan dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi.

KURTLAR VADİSİ'NİN SENARİSTLERİ BULUŞMUŞTU

Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" rolüyle yeni dizide de boy gösterecek. Yayın tarihi henüz belli olmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı.

Kurtlar Vadisi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle Exxen'de yayınlanacak

Kurtlar Vadisi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle Exxen'de yayınlanacak

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kurtlar Vadisi Necati Şaşmaz Exxen Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Kartal Q7:

Macun mılıcalıya para lazım işini biliyor

8
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Yasar gül:

Bekliyoruz...

2
3
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