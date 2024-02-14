Kurtlar Vadisi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle Exxen'de yayınlanacak

Televizyona tarihine damga vuran ve uzun yıllardır da adından söz ettiren Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle dijital platformda yayınlanacak. Yeni ismi ' Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyurulan dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi.

KURTLAR VADİSİ'NİN SENARİSTLERİ BULUŞMUŞTU

Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" rolüyle yeni dizide de boy gösterecek. Yayın tarihi henüz belli olmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı.