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Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te şüphe uyandıran olay

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Son dönemlerde kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te final heyecanı yaşanırken dün akşam yayınlanan bölümde kafa karıştıran bir an yaşandı.

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te dün akşam yaşanan olay, son dönemlerde gündeme gelen kurgu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FİNAL HEYECANI YAŞANIYOR

MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin ardından yalnızca 10 yarışmacı kaldı. Final heyecanının şimdiden başladığı yarışma programıyla ilgili zaman zaman kurgu olduğuna dair iddialar ortaya atılıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de yine kafaları karıştıran bir an yaşandı.

TABAKLAR KARIŞTI

Alper ve Semih'in yaptığı yemekler, kurgu sırasında birbirine karıştırıldı. Ancak yayın sırasında yanlış yazılan tabaklar, kısa süre sonra düzeltildi. O anlar dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Kurgu iddialarının konuşulduğu MasterChef'te şüphe uyandıran olay

BEYZA'NIN YÜZÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yarışmanın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde ise suratına kızgın yağ dökülen ve bir süre tedavi altında tutulan Beyza'nın sargıları açılmış ancak yüzünde hiçbir iz kalmaması tartışma yaratmıştı.

Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te şüphe uyandıran olay
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMGk:

Hasan CAN'ın programı başta olmak üzere hiç kimse milyonluk programları üç tane tesadüf espriye bırakmaz hepsinde kurgu ve planlama vardır

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıKara Maske:

Reyting uğruna düzmece evlilikler yapanlar bunu mu kurgulamayacak

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKoray Çal:

şef denen 3 tane adamı zengin etmekten başka işe yaramayan bı program

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMM İİ:

bu tip programların kurgu olmadığını zanneden zaten başta hata yapmış olur

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Hasan can kaya konuşanlar masterchef gelinim mutfakta gibi programlar tamamen kurgu bunları seyredenler iq lerini ölçtürmeli ama gerek yok belli zaten

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHasan Oren:

Özellikle Hasan canın programı tam kurgu

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

haftaya Kaan elenecek (Yatırım tavsiyesi değildir)

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıKonuralp:

Onur ve Beyza korunuyor. Yarışma kurgu ve plan yüzü yanan kişinin yüzünde yanık lekesi yok.

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Haber YorumlarıEmre Alemdar:

Baştan aşağı kurgu program

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Haber YorumlarıRealist:

Günaydın.

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Yorum Beğenme0
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