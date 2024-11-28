Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te şüphe uyandıran olay

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te dün akşam yaşanan olay, son dönemlerde gündeme gelen kurgu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FİNAL HEYECANI YAŞANIYOR

MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin ardından yalnızca 10 yarışmacı kaldı. Final heyecanının şimdiden başladığı yarışma programıyla ilgili zaman zaman kurgu olduğuna dair iddialar ortaya atılıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de yine kafaları karıştıran bir an yaşandı.

TABAKLAR KARIŞTI

Alper ve Semih'in yaptığı yemekler, kurgu sırasında birbirine karıştırıldı. Ancak yayın sırasında yanlış yazılan tabaklar, kısa süre sonra düzeltildi. O anlar dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

BEYZA'NIN YÜZÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yarışmanın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde ise suratına kızgın yağ dökülen ve bir süre tedavi altında tutulan Beyza'nın sargıları açılmış ancak yüzünde hiçbir iz kalmaması tartışma yaratmıştı.