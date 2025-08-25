Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Serüvenlerle Dolu Bir Yolculuk

Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Serüvenlerle Dolu Bir Yolculuk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin yeni formatı Kuralsız Sokaklar, Jamaika, Endonezya ve Ukrayna'nın gizemli ve çarpıcı yüzlerini keşfederek izleyicilere eşsiz deneyimler sunuyor. Mert Öztürk'ün sunduğu program, her pazar saat 20.00'de ekrana geliyor.

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürüyor. Kimi zaman şaşırtan kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programda Jamaika, Endonezya ve Ukrayna serüveni izleyiciyi ekran başına kilitledi.

BİR YANDA MÜZİK BİR YANDA GERİLİM

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı, Küba'nın güneyinde yer alan ada ülkesi Jamaika'ydı. Reggae, ska, mento ve ragga müzik türlerinin anavatanını keşfe çıkan Mert Öztürk, ekran karşısındakileri ülkenin sembol ismi, reggae efsanesi Bob Marley'in mahallesinde masalsı bir yolculuğa ortak etti. Programda, dünyanın en çok suikast işlenen ıssız ve tekinsiz sokaklarına ev sahipliği yapan ülkenin karanlık yüzü ise izleyicileri hayrete düşürdü.

TEZGAHLARDA CANLI KOBRALAR

Kuralsızlığın kural olduğu sokaklardaki yolculuğun ikinci durağında izleyiciler kendilerini Güneydoğu Asya'nın güçlü ülkesi Endonezya'nın başkenti Cakarta'da buldu. Kobraların sokak aralarında tezgahlarda satıldığı ve canlı canlı yenildiği anlar tüyleri diken diken etti. Korku filmi sahnelerini andıran sokaklara da girmeyi başaran Mert Öztürk'ün serüveni nefes kesti.

UKRAYNA'DA YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Kuralsız Sokaklar'ın son durağı, savaşın karanlık gölgesiyle boğuşan Ukrayna'ydı. Öztürk, Ukrayna turuna, insanlık tarihinin en korkunç felaketlerinden biri olan Çernobil'in bıraktığı acı izleri izleyiciyle buluşturdu. Kuralsız Sokaklar'da, felaket sonrası artık kullanılmayan kreşe ve lunaparka giden Öztürk'ün kamerası yürek burkan görüntüleri de kayda aldı.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Kurul, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.