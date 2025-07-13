Kuralsız Sokaklar: Dünyanın En Tehlikeli Mekanlarına Yolculuk

Kuralsız Sokaklar: Dünyanın En Tehlikeli Mekanlarına Yolculuk
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Kanal D'nin yeni programı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyen ve tehlikeli mahallelerine götürüyor. Programda, bu bölgelerdeki yaşam koşulları, gece hayatı ve yerel halkın mücadeleleri gözler önüne serilecek.

MERAK uyandıran, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye cesaret edemediği sokaklar, çarpıcı görüntüler... Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu akşam Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkaracak.

BANGLADEŞ'İN EN FAKİR MAHALLESİ

Dünyanın en kalabalık gecekondu mahallesine ev sahipliği yapan Bangladeş - Dakka'da ülkenin en fakir mahallesindeki görüntüler şaşkınlık yaratacak. Asgari ücretin 80 dolar olduğu ülkede hayatta kalmak için verilen mücadele, sınırlarda dolaşan yaşam koşulları uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

KOLOMBİYA'NIN GECE HAYATI

Kuralsız Sokaklar, Kolombiya'nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin'de, şehrin en popüler noktası La Provenza'ya götürecek izleyicileri. Renkli görüntüler ile bu görüntülerin ardında yatan karanlık gerçekler tüm çıplaklığıyla programda ekrana yansıyacak. Her türlü olumsuz durumun yaşanma ihtimalinin olduğu caddede, Real Madrid'de oynayan dünyaca ünlü Türk futbolcu Arda Güler hayranlarıyla da karşılaşılacak.

SANTIAGO'DA GERİLİM DOLU ANLAR

Evsizlerin ve kayıt dışı mültecilerin adeta cirit attığı Şili - Santiago sokaklarındaki tablo izleyenleri bile tedirgin edecek. İnsanların, ülkenin en turistik bölgesinde, kapkaça ya da başka olumsuz bir duruma maruz kalmamak için tetikte yürüdüğü, işletmelerin masa ve sandalyeleri çalınmasın diye yere sabitlediği sokaklardaki tur sırasında gerilim artacak. Santiago'da baklava dükkanı işleten Antepli'nin izlenimleri ise bölümün gülümseten anları olarak kayıtlara geçecek.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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