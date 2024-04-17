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Kül Masalı'nın 8. bölümünde neler olacak?

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Jale, odasındaki fotoğrafları görünce beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Tufan'ın gizlice dinlediğinden haberi yoktur. Sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir. Ferman Akdağ'ın ani ziyareti şantaj amaçlıdır. Arat ve Jale için çember daralmıştır. Cemil ve Müge, Rukiye'yi göz altına alır ve iz üzerinde ilerlerler. Arat'ın karşısında Cemil ve Özge'yi bulmasıyla büyük bir yüzleşme zamanı gelmiştir.

Kül Masalı'nın 8. bölümünde neler olacak:

Odasındaki fotoğrafları gören Jale, Erhan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Bu esnada Tufan'ın içeri girip gizlice onları dinlediğinden haberi yoktur.

O sırada eve gelen sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir. Fakat Tufan'ın konuştuklarını duymuş olma ihtimali Jale'nin yapabileceklerinin hiç bi sınırı olmadığını tekrar gözler önüne serer.

Arat'ın gelişiyle birlikte Ferman Akdağ'ın ani ziyaretinin sebebini anlaşılır. Ferman'ın amacı Özge'nin annesini bulmak değil, gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır.

Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır. Özge ona inanmış gibi davransa da Arat'ın annesinin ortadan kaybolmasıyla bir ilgisinin olduğuna dair yeniden şüphe duymaya başlar.

Üstelik bu defa bu meselenin peşini kolay kolay bırakmaya da niyeti yoktur.

Diğer taraftan Restoran'da çalışan Rukiye'yi göz altına alan Cemil ve Müge de aynı iz üzerinde hızla ilerlemeye başlarlar. Arat ve Jale için çember artık tamamen daralmıştır.

Hiç ummadığı sarsıcı bir anda Cemil ve Özge'yi karşısında bulan Arat'ın artık ne kaçabileceği bir yer ne de söyleyebileceği bir yalan kalmamıştır. Büyük yüzleşme zamanı gelmiştir artık.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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