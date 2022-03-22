Kucak dansı gündeme oturan Gülşen, ilk kez konuştu: Canım çok sıkılmıştı, ne var bunda?
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Son dönemde sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda bir konserinde konuğunun kucağına oturması nedeniyle çok konuşulmuştu. Olayın ardından ilk kez açıklamada bulunan Gülşen, "Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" dedi.
Türk pop müziğinin en çok tartışılan kadın sanatçılarından biri olmayı başaran Gülşen, sahnede giydiği cesur kıyafetlerin ardından geçtiğimiz haftalarda konserde bir konuğunun kucağına oturması nedeniyle bir anda magazin gündeminin en çok konuştuğu isim haline geldi. Gülşen, olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.
SAHNEDE SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gülşen önceki gün Ataşehir'de sahne aldı. Konserini verdiği sırada kısa bir konuşma da yapan Gülşen, hakkındaki eleştirilere cevap verdi.
"CANIM SIKILMIŞTI, NE VAR BUNDA?"
Sahnede anlık gelişen bir durum yaşandığını belirten Gülşen, "En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum" ifadelerini kullandı.