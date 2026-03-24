Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'na "yardım ve yataklık" ettiği iddia edilen türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldızhan, olaydan önce yalnızca bir kavga duyduğunu, cinayeti sonradan öğrendiğini savundu.

  • İstanbul Ümraniye'de öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yedi kişi tutuklandı.
  • Tutuklananlar arasında katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan bulunuyor.
  • İzzet Yıldızhan, Metin Kadayıfçıoğlu'nun kendisini arayarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bir kavgaya karıştığını söylediğini ifade etti.

İstanbul Ümraniye'de öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve zanlının saklamasına yardım ettiği öne sürülen İzzet Yıldızhan'ın da olduğu yedi kişi tutuklandı.

ÇAKARLI LÜKS ARAÇLAR GELDİ, ATEŞ AÇILDI

Olay 19 Mart gecesi yaşanmıştı. Canbay ismiyle tanınan rapçı Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programlarınından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.

Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.

İŞTE TUTUKLANAN İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken yardım ve yataklıktan tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldızhan, "Gece, Metin Kadayıfçıoğlu beni aradı. Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de 'İnşallah önemli bir şey yoktur.' dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu'nu aradım ancak ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin'e mesaj atarak 'Alaattin'den haber var mı?' diye sordum. Metin'in cevap verip vermediğini hatırlamıyorum. Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonda görüştüm. Bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de akşam yola çıkarak Ankara'dan İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk." dedi.

