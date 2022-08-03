KPSS soruları çalındı mı; uzmanlar iddialara ne diyor? - Haberler

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KPSS soruları çalındı mı; uzmanlar iddialara ne diyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi.

 - Güncelleme:

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( Kpss ) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi. KPSS ile ilgili iddiaları Pegem Akademi Genel Müdürü-Eğitimci Kerem Köker, T24 ekranlarında Candan Yıldız'a yorumladı.

DailyMotion.com / Magazin

Kerem Köker KPSS Magazin Haberler

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