Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi! - Haberler

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara'da samimi bir törenle evlendi. Travis Barker törene tamamen siyah bir takım elbise ile, Kardashian ise beyaz mini bir elbise ile katıldı.

Çift, "yeni evli" yazan eski model siyah üstü açık bir arabayla törenden ayrıldı. Kardashian'ın tören sırasında giydiği mini elbise dışında kullandığı beyaz duvak da dikkat çekti.

Çiftin evliliğini özellikle de Kardashian'ın kızı Penelope'nin nasıl karşıladığı merak konusu.

Geçtiğimiz günlerde The Kardashians'ta bu duruma yer verildiğinde Barker'ın evlenme teklifini 9 yaşındaki kızı Penelope ile paylaştığında kızının ağladığını belirten Kardashian yıldızı bu duruma oldukça üzülmüştü.

Snob Magazin / Magazin