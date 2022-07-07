Kötü Haberi Bu Sözlerle Duyurdu!

Spor salonundan çıktığını söyleyen oyuncu Aytaç Şaşmaz, "Görüştüğüm 1-2 proje var. Bakalım bir netleşsin ona göre daha detaylı konuşuruz" dedi.

SEVGİLİSİ OLMADAN TATİLE ÇIKACAK

Tatil planlarından da bahseden Şaşmaz "Kısa süre sonra tatile çıkacağım. Ailemi de ziyarete gideceğim" dedi. Sevgilisi Cemre Baysel'in dizi setinden dolayı tatilde kendisinin yanında olamayacağını dile getiren Şaşmaz "Cemre maalesef olmayacak. Bu sefer tek başıma bir tatil olacak." ifadelerini kullandı.

"ABİM ÇOK HEYECANLI"

Kendisi gibi oyuncu olan abisi İsmail Ege Şaşmaz'ın, Barış Akarsu'nun hayatını anlattığı filmde Barış Akarsu'yu canlandırması üzerine ise "Abim çok heyecanlı. Ben fragmanı izlerken çok beğenmiştim. Eminim film de çok iyi olacak" dedi.

"BÖYLE ŞEYLER KISMET İŞİ"

Aytaç Şaşmaz, evlilik planları hakkında "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2021- Baht Oyunu (Ada)

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Aytaç Şaşmaz bir süredir Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre Baysel ile aşk yaşıyor.

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