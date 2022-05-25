Kötü Haber Geldi! Boşanıyorlar... - Haberler

Bodrum Masalı, Çukur ve Zemheri gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak 2020'de resmi nikah kıymış, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı. Duymaz'ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti.

IŞILTILI HAYATA AYAK UYDURAMADI

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in, Alperen Duymaz'ın "ışıltılı hayatı"na hep mesafeli durduğu biliniyordu. Ancak Kelkit'in bu hayata ayak uyduramaması ipleri koparmış.

DEDİKODULARI ALEVLENDİRDİ

Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz'ın menajeri Cem Tatlıtuğ'un doğum günü partisine katılmayarak, dedikoduları alevlendirmiş.

İlişkilerine ara verdikleri söylenen çiftin hala aynı evde yaşadığı ve boşanabilekleri gelen bilgiler arasında.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Aslen Ankaralı olan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı. 2016-2017 yılları arasında oynadığı Bodrum Masalı dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Çukur, Çarpışma ve Zemheri gibi yapımlarda rol alan Duymaz, başrollerini Funda Eryiğit ve Ali Atay'ın paylaştığı Son Yaz dizisiyle büyük beğeni topladı.

Şimdilerde Erkek Severse dizisi için kamera karşısına geçen Duymaz'ın, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

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