Koronavirüse yakalanan Sera Tokdemir'in tedavisine hastanede devam edilecek - Haberler

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Koronavirüse yakalanan Sera Tokdemir'in tedavisine hastanede devam edilecek

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Tozkoparan dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sera Tokdemir, gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine hastanede devam edilecek.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde oynayan 40 yaşındaki Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı. İki doz aşılı olduğunu söyleyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı.

"DOKTOR YATIŞIMA KARAR VERDİ"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili açıklama yapan başarılı oyuncu, "Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce kovid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın" dedi. Oyuncu paylaşımında iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da söyledi.

Koronavirüse yakalanan Sera Tokdemir'in tedavisine hastanede devam edilecek

Koronavirüse yakalanan Sera Tokdemir'in tedavisine hastanede devam edilecek

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Sera Tokdemir, Korona, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

uCube :

Grip ya da soğuk algınlığı olabilir. Havalar aşırı soğudu. ;))

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