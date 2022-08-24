Koray Avcı... SOKAK ÇALGICISIYDI AMA; ZENGİN BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ!

Kıbrıs'ta sahne alan Koray Avcı, zengin bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi. Sokak çalgıcılığından geldiği bilinen Koray Avcı'nın bu itirafı şaşırttı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Ünlü olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bir insanı para, şöhret, mal, mülk, servet değiştirmez. İnsanın içinde değişmeye ihtiyaç vardır, o yüzden değişir.

Beni para değiştiremez, ben zaten zengin bir ailenin çocuğuyum."

Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Lord's Palace Hotel' de sahne alan Koray Avcı, verdiği açık hava konserinde sevenlerine müziği ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Koray Avcı,' Kıbrıs, her zaman benim ikinci memleketim olmuştur.

Benim hiç albümüm olmadığı dönemler bile ben Kıbrıs' ta mini konserler verirdim ve o dönem Kıbrıs, bana çok sahip çıkmıştır.

O yüzden Kıbrıs'ın yeri bende ayrıdır.

Sosyal medyayı çok iyi kullanamıyorum. Ben kişiye yönelik yaşamıyorum.

Sosyal medya dan gelen yorumlaraciddiye almam. Sosyal medyada gereksiz yorum yapanlar beni çok rahatsız ediyor.

Benim yaptığım şeylere ve benim kimle gezdiğime çirkin yorum yapanlar rahatsız edici.

Real, hayatta hiç taciz yaşadınız mı? Yok benim bu tip bir olay gelmedi başıma.

Ben sokakta insanlarla oturup sohbet etmeyi seven biriyim.

Dört gün tatil yapmak istedim ve telefonu kapadım. Ailem ve ekip arkadaşlarla da konuşmadım. Kafa dinlemek istedim.

Ünlü olduktan sonra bir değişim oldu mu hayatınızda?

Bir insanı para, şöhret, mal,mülk, servet, değiştirmez, insanın içinde değişmeye ihtiyaç vardır o yüzden insan değişir.

Beni para değiştiremez, ben zengin bir ailenin çocuğuyum.

Ben ailem fakirlik çektiği dönem bende tattım, o yüzden para insanı değiştirmez, insan değişmek isterse değişir.

Devamlı yalnız görüyoruz sizi sevgiliniz var mı?

Ben özel hayatımı dışarı vurmak istemiyorum,bundan da hoşlanmıyorum.

Hayatımda birisi olursa sevgilimle gezerim ama bunu çok halka, da arz, etme taraftarı değilim' dedi.