Konuşanlar'la reytingleri sallayan Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor - Haberler

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Konuşanlar'la reytingleri sallayan Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor

Haberler.com - Magazin
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Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir reyting başarısı yakalayan Hasan Can Kaya, bu sefer de romantik komedi filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Henüz ismi belli olmayan filmin başrolündeki ünlü kadın oyuncu da sır gibi saklanıyor.

Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan, ardından da bu başarısını ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan Exxen'e taşıyan Hasan Can Kaya, kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABER

Konuşanlar'a bilet bulunamaması nedeniyle hayranlarının takibinde olan Hasan Can Kaya'dan bu sefer hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Ünlü komedyenin 20 Ocak 2023'te romantik komedi filmi ile sevenlerinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

BAŞROLDE ÜNLÜ KADIN OYUNCU OLACAK

Kaya'nın filmiyle ilgili bazı detaylar belli oldu ancak hala belirsizliğini koruyan detaylar var. Buna göre filmin başrolü için ünlü bir kadın oyuncu ile anlaşıldığı belirtildi ancak kadının oyuncunun ismi henüz açıklanmadı. Filmin adı da önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

Diğer yandan, filmin Nulook Yapım ve Hack Creative yapım ortaklığında vizyona gireceği öğrenildi.

Haberler.com - Magazin

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı, Exxen, Magazin, Haberler

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