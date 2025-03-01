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Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

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Sevgilisini kaçırdığı iddiasıyla Esea Erol'un programına çıkan Ferhat isim şahıs, açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ailece dilenci olduklarını ifade eden Ferhat aylık kazancını "Cumhurbaşkanı alamaz o parayı" diyerek açıkladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Esra Erol ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

ATV ekranlarında sevgilisini kaçırdığı iddiasıyla Esra Erol'un programa çıkan Ferhat isimli şahıs yapmış olduğu açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HER YERDE DİLENİYORUM BEN"

Ailece dilenci olduklarını söyleyen Ferhat "Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum ben" diyerek bu sayede para biriktirdiğini ifade etti. Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol ise "Niye dileniyorsun? Çakı gibi delikanlısın. Ne diyorsun dilenirken? Taşı sıksan suyunu çıkartırsın" diyerek tepki gösterdi.

EKONOMİDEN DERT YANDI

Esra Erol'un bu sözleri üzerine Ferhat isimli genç ise "Aylık olmuş 22 bin TL, ev olmuş 30 bin TL. Nasıl yapacaksın?" diyerek ekonomik sıkıntılardan dert yandı. Esra Erol da bunun üzerine "Kaç para kazanıyorsun?" diye sordu.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Ferhat isimli genç: Aylık almış 22 bin TL. Ev olmuş 30 bin TL. Nasıl yapacaksın?

Esra Erol: Kaç para kazanıyorsun?

Ferhat isimli genç: Benim aylık kazancım... Cumhurbaşkanı alamaz o parayı... Aylık kazancım 200-300 bin TL

Esra Erol: Dilenerek mi? Vay... İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunalım buradan. Sokakta gördükleri dilencilere acımasınlar.

Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBlackened:

Dilenciye para veren vatandaş! Bunlar sen bu paraları verdiğin için meslek ediniyor! Verme! İnan senden benden çok kazanıyorlar! Cami önlerine falan baya vip gibi minibuslerle bırakıyorlar bunları! İlla hayır yapacaksan bi muhtarlıklara ugra, ne garipler var istemeye utanan, seni direk onlara götürsünler!

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Haber YorumlarıHalit:

uyanında balığa gidelim

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Haber YorumlarıSezgin ÖZCAN:

Kardeşim sizde akıllı olun dilenciye para vermeyin çalışsın kazansınlar insanlar bayılıyor Allah rızasını duyunca hemen yelkenleri suya indirmeye kimse şu dilencilere para vermesin bak bakayım ne oluyor

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Tamamen boş muhabbet dilencilere falan acıyan yok zabıta gördüğü yerde topluyor artı içişleri bakanı ile konunun ne alakası var dümenden yalakalık girişimi

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Dilencilere para veren salak çok

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Adam haklı en azından dürüst

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Madem okadar para kazanıyosun arabada neden yaşıyosunuz akli dengesi bozuk bu herifin yada numara yapıyor böylelerini izlettiren programlar da kapatılmalı

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