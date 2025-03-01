Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

ATV ekranlarında sevgilisini kaçırdığı iddiasıyla Esra Erol'un programa çıkan Ferhat isimli şahıs yapmış olduğu açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HER YERDE DİLENİYORUM BEN"

Ailece dilenci olduklarını söyleyen Ferhat "Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum ben" diyerek bu sayede para biriktirdiğini ifade etti. Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol ise "Niye dileniyorsun? Çakı gibi delikanlısın. Ne diyorsun dilenirken? Taşı sıksan suyunu çıkartırsın" diyerek tepki gösterdi.

EKONOMİDEN DERT YANDI

Esra Erol'un bu sözleri üzerine Ferhat isimli genç ise "Aylık olmuş 22 bin TL, ev olmuş 30 bin TL. Nasıl yapacaksın?" diyerek ekonomik sıkıntılardan dert yandı. Esra Erol da bunun üzerine "Kaç para kazanıyorsun?" diye sordu.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Ferhat isimli genç: Aylık almış 22 bin TL. Ev olmuş 30 bin TL. Nasıl yapacaksın?

Esra Erol: Kaç para kazanıyorsun?

Ferhat isimli genç: Benim aylık kazancım... Cumhurbaşkanı alamaz o parayı... Aylık kazancım 200-300 bin TL

Esra Erol: Dilenerek mi? Vay... İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunalım buradan. Sokakta gördükleri dilencilere acımasınlar.