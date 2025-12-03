Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Ünlü rock sanatçısı Teoman'ın sahne performansı geniş yankı uyandırdı.

Konser sırasında vokalinin yanında diz çökerek şarkı söyleyen Teoman'ın, genç vokalin bacaklarına uzun uzun baktıktan sonra dokunduğu anlar izleyiciler tarafından kayda alındı.

PERFORMANSINA DEVAM ETTİ

Şarkıların ritmine uygun olarak sahne etkileşiminin devam ettiği dakikalarda, vokalin performansını kesintisiz şekilde sürdürdüğü görüldü.

İNFİAL YARATTI

Söz konusu görüntüler, kısa sürede binlerce etkileşim almanın yanı sıra sosyal medyada adeta infial yarattı. Kimileri bu sahneyi "sahne şovu" olarak değerlendirirken, bazıları ise hareketi "gereksiz ve şaşırtıcı" buldu.