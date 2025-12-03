Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Ünlü rock sanatçısı Teoman'ın bir konser sırasında vokalinin yanında diz çöküp genç sanatçının bacaklarına uzun uzun baktıktan sonra dokunması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan o anlar, tartışmaların fitilini ateşledi.
Ünlü rock sanatçısı Teoman'ın sahne performansı geniş yankı uyandırdı.
Konser sırasında vokalinin yanında diz çökerek şarkı söyleyen Teoman'ın, genç vokalin bacaklarına uzun uzun baktıktan sonra dokunduğu anlar izleyiciler tarafından kayda alındı.
PERFORMANSINA DEVAM ETTİ
Şarkıların ritmine uygun olarak sahne etkileşiminin devam ettiği dakikalarda, vokalin performansını kesintisiz şekilde sürdürdüğü görüldü.
İNFİAL YARATTI
Söz konusu görüntüler, kısa sürede binlerce etkileşim almanın yanı sıra sosyal medyada adeta infial yarattı. Kimileri bu sahneyi "sahne şovu" olarak değerlendirirken, bazıları ise hareketi "gereksiz ve şaşırtıcı" buldu.