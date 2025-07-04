Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı

Forbes Türkiye'nin yayımladığı 2024 konser gelirleri listesi müzik dünyasında dengeleri değiştirdi. Listenin zirvesinde yer alan Cem Adrian, 188 konserle 8 milyon 127 bin Euro gelir elde ederek yılın en çok kazanan sanatçısı oldu. Üstelik sadece sahne sayısıyla değil, kazancı ve istikrarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Hakan Altun, 48 konserle 7.4 milyon Euro'ya ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. Onu büyük bir sıçramayla Yalın izledi. Geçtiğimiz yıl yalnızca 820 bin Euro kazanan sanatçı, bu yıl gelirini %704 artırarak 6.5 milyon Euro'ya taşıdı.

NAZAN ÖNCEL YILLAR SONRA ZİRVEDE

Listenin en dikkat çekici çıkışlarından biri ise Nazan Öncel oldu. Geçen yıl sadece 180 bin Euro gelir elde eden sanatçı, 2024'te kazancını 1 milyon 80 bin Euro'ya çıkardı. Sadece 24 konserle ulaştığı bu rakam, onu en hızlı yükselen isimlerden biri yaptı. Benzer şekilde Hande Yener de 38 konserle gelirini 293% artırarak 2.6 milyon Euro'ya ulaştı.

EZHEL VE HADİSE'YE KÖTÜ SÜRPRİZ

Listenin en çok gelir kaybı yaşayan isimlerinden biri Ezhel oldu. 2023 yılında 2.2 milyon Euro kazanan sanatçı, bu yıl sadece 1 milyon Euro'nun biraz üzerine çıkabildi. %54,5'lik bu düşüş, onu listenin en büyük kaybedenleri arasına yerleştirdi. Hadise ise sahne dünyasındaki parlak kariyerine rağmen 2024'te büyük bir gelir düşüşü yaşadı. 2023'te 3 milyon 116 bin Euro gelir elde eden ünlü pop yıldızı, bu yıl gelirini 1 milyon 417 bin Euro'ya düşürdü. Yani kazancı neredeyse yarı yarıya azaldı (%54,5 düşüş).

Bu düşüşte Hadise'nin konser sayısının düşmesi ve sahne temposunu yavaşlatması etkili oldu. Geçen yıl 25 konser veren Hadise, bu yıl yalnızca 21 kez sahneye çıktı.

Müzikal kariyerinin yanında televizyon projeleri ve sosyal medya çalışmalarıyla da öne çıkan Hadise'nin bu düşüşü, özellikle konser odaklı gelirlerin ne kadar değişken olabileceğini bir kez daha gösterdi.

KONSER SAYISINDA REKORLAR

Konser sahnesinde Can Ozan ve Sagopa Kajmer gibi isimler de dikkat çekti. Can Ozan 63 konser verirken, Sagopa 69 konserle en yoğun çalışan isimler arasına girdi. Gökhan Türkmen ise 103 konserle sahnede en çok görülen isimlerden biri oldu.