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Konserde kadın hayranının tacizine uğrayan Sefo isyan etti: Avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum

Magazin Haberleri

Sevilen rapçi Sefo, Almanya'da verdiği konserde bir kadın hayranının tacizine uğradı. Sosyal medya hesabından uğradığı tacizi anlatan Sefo, "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Bilmem mi?, Isabelle, Affettim ve Tutsak gibi şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran sevilen rapçi Sefo, önceki gün Almanya Nürnberg'de sahneye çıktı. Yoğun konser maratonuna devam eden Sefo, konser sonrası bir kadın hayranının tacizine uğradığını söyledi.

"AVUÇLAMAK SURETİYLE BENİ ELLEDİ"

Instagram hesabından yayınladığı videoda sahneden inerken hayranlarının arasından geçen Sefo, bir kadın tarafından tacize uğradığını söyleyerek "Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, g..mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. G..üm bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Konserde kadın hayranının tacizine uğrayan Sefo isyan etti: Avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sefo Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

al alabilirsin:

arkadas gundemden dusmus bir kaldirin arkadasaaaa

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Realist Adam:

Büyük iş...

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mardinli yiğit:

tipe bak!

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500
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