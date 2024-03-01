Komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki gösterisinde sahneden düştü

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adından söz ettiren ve sonrasında tek kişilik stand up gösterileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki gösterisinde sahnede düştü.

"KABURGALARI KIRILDI"

Gösteri için sahneye çıkan komedyen bir anda seyirci ile sahne arasındaki boşluğa düştü. Düştüğü yerden espri yapmaya devam ederken sevenlerini güldüren Turhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise bu kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Turhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bağdaş, "Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu. Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.