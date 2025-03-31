Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen ve içerik üretici Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapattı.

GÖKHAN ÜNVER, TWİTTER HESABINI KAPATTI

Çektiği içeriklerle geniş hayran kitlesine ulaşan, son dönemde ise stand-up gösterileri yapan komedyen Gökhan Ünver'den dikkat çeken bir hareket geldi. Ünver, çok sayıda takipçisi olan Twitter hesabını kapattı.

İMAMOĞLU KONUSUNDA SESSİZ KALINCA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan Ünver tepki çekmişti. Hakkında boykot çağrısı yapılan Ünver, bir haftada çok sayıda takipçi kaybetmişti.

GÖKHAN ÜNVER KİMDİR?

Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986'da İstanbul'da doğmuş bir komedyen ve sosyal medya fenomenidir. Annesi Trabzonlu, babası ise Amasya kökenlidir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ün kazanmış ardından stand-up gösterileriyle kariyerine yön vermiştir.