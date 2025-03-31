PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

Aralarına aldıkları emekli polisi öldüresiye dövdüler

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada çektiği içeriklerle adını geniş kitlelere duyuran Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapattı. Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için tepki çekmiş, bir haftada çok sayıda takipçi kaybetmişti.

Komedyen ve içerik üretici Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapattı.

GÖKHAN ÜNVER, TWİTTER HESABINI KAPATTI

Çektiği içeriklerle geniş hayran kitlesine ulaşan, son dönemde ise stand-up gösterileri yapan komedyen Gökhan Ünver'den dikkat çeken bir hareket geldi. Ünver, çok sayıda takipçisi olan Twitter hesabını kapattı.

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

İMAMOĞLU KONUSUNDA SESSİZ KALINCA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan Ünver tepki çekmişti. Hakkında boykot çağrısı yapılan Ünver, bir haftada çok sayıda takipçi kaybetmişti.

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

GÖKHAN ÜNVER KİMDİR?

Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986'da İstanbul'da doğmuş bir komedyen ve sosyal medya fenomenidir. Annesi Trabzonlu, babası ise Amasya kökenlidir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ün kazanmış ardından stand-up gösterileriyle kariyerine yön vermiştir.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.