Kolpaçino Sabri Hollywood Yolcusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolpaçino Sabri Hollywood Yolcusu

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Kolpaçino Sabri Hollywood Yolcusu

Şafak Sezer'in Kolpaçino film serisinde Sabri karakterine hayat veren Aydemir Akbaş, 'Galaxy Movie'nin temmuz ayında çekimlerine başlayacağı 3 seri film için yetkililerle el sıkıştı.

Şafak Sezer'in Kolpaçino film serisinde Sabri karakterine hayat veren Aydemir Akbaş, önümüzdeki günlerde kendi yazıp yönettiği Sünnet Çocuğu adlı filmin vizyona girmesini beklerken büyük bir projeye imza attı.

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Türk Sineması'nda 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol alan, 8 filmin yönetmenliğini yapıp, 30 tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı beklediği ve 'hayatımın rolü' dediği teklifi önceki gün aldı. 'Galaxy Movie'nin temmuz ayında çekimlerine başlayacağı 3 seri film için yetkililerle el sıkışan Akbaş, 'Fransızca konuşan Alzheimer hastası, tekerlekli sandalyeye mahkum bir İstanbul beyefendisini' canlandıracağım. Hayatımın rolü olacak" dedi. Galatasaray Lisesi mezunu olan Aydemir Akbaş iyi derecede Fransızca ve İtalyanca bildiğini hatırlatarak "Bu rolü benden daha iyi kimse oynayamazdı, Hollywood'da fark yaratacağım" diye ekledi. Öte yandan usta oyuncunun 'manevi oğlum' dediği oyuncu Özgür Aksoy'un da yine kendisine eşlik edeceğini dile getirdi.

Snob Magazin / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title