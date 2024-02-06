Kolpaçino 4 filmi rekor üstüne rekor kırdı

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak ve Buket Dereoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kolpaçin 4 filmi, 24 Kasım'da vizyona girdi. Kolpaçino 4, kısa sürede hem seyirci rekoru hem de kendi serisinin en çok izlenen filmi oldu.

KOLPAÇİNO SERİSİNİN REKORUNU KIRDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kolpaçino 4 filmi 4 haftada 1 milyon 698 bin 157 seyirciye ulaştı. Film, yüksek gişesiyle son yılların en çok izlenen komedi filmi ve serinin en çok izlenen filmi oldu. Serinin 2009'da vizyona giren ilk filmi Kolpaçino 14 haftada 457 bin 687, 2011'de yayınlanan Kolpaçino Bomba 17 haftada 736 bin 320 ve 2016'da vizyona giren 3. film Kolpaçino 3.Devre ise 14 haftada 1 milyon 412 bin 639 seyirciye ulaşmıştı.