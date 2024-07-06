Köfn grubu dağıldı! Solist Salman Tin tek başına konser verdi
Köfn grubunun üyeleri müzik kariyerlerine tek başına devam etme kararı aldı. Kararın ardından günlerdir konuşulan grubun solisti Salman Tin, dün akşam tek başına sahne aldı.
Dillere pelesenk olan Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, grubu dağıtarak Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Kararın ardından Tin dün tek başına konser verdi.
ŞARKILARI BU SEFER YALNIZ SÖYLEDİ
Ayrılık kararlarıyla günlerdir magazin camiasında geniş yankı uyandıran grup üyeleri, müzik kariyerlerine tek başına devam etmek istedi. Solist Salman Tin ise dün akşam bir mekanda tek başına sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi.
BASIN DANIŞMANINDAN HABERLER.COM'A AÇIKLAMA
Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, kararın ardından hiçbir açıklama yapmadı. Haberler.com'a açıklama yapan grubun basın danışmanı Özgür Aras ise "Konserler şuan devam ediyor. Her iki isimde kendi bağımsız projelerini yapıyorlar. Bilge Bey biraz yurtdışı projeleri için yurt dışında yaşamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.