Köfn grubu dağıldı! Solist Salman Tin tek başına konser verdi

Dillere pelesenk olan Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, grubu dağıtarak Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Kararın ardından Tin dün tek başına konser verdi.

ŞARKILARI BU SEFER YALNIZ SÖYLEDİ

Ayrılık kararlarıyla günlerdir magazin camiasında geniş yankı uyandıran grup üyeleri, müzik kariyerlerine tek başına devam etmek istedi. Solist Salman Tin ise dün akşam bir mekanda tek başına sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi.

BASIN DANIŞMANINDAN HABERLER.COM'A AÇIKLAMA

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, kararın ardından hiçbir açıklama yapmadı. Haberler.com'a açıklama yapan grubun basın danışmanı Özgür Aras ise "Konserler şuan devam ediyor. Her iki isimde kendi bağımsız projelerini yapıyorlar. Bilge Bey biraz yurtdışı projeleri için yurt dışında yaşamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.