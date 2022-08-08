Kocaeli magazin haberleri | Kocaeli'de Ceceli rüzgarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli magazin haberleri | Kocaeli'de Ceceli rüzgarı

Kocaeli magazin haberleri | Kocaeli'de Ceceli rüzgarı

Kocaeli haberleri... Kocaeli'de konser veren Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

 - Güncelleme:

Kocaeli'de konser veren Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konser verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi birlikteliğinde, Şehit Nihat Karataş Stadı yanında düzenlenen etkinliğe her yaştan müziksever katıldı. Saatler öncesinde konser alanını dolduran kalabalık, Ceceli'nin sahneye çıkmasıyla birlikte bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da hep bir ağızdan Ceceli'nin şarkılarına eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti. Konserin sonunda sahneye çıkan Kocaeli Ak Parti Milletvekili Cemil Yaman seyirciyi selamlayarak, Ceceli'ye iyi dileklerini iletti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Mustafa Ceceli Kocaeli Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title