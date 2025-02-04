Kızının doğum gününü kutlayan Emrah, oğlu Tayfun'a sahip çıkmadığı için eleştirildi

Emrah, Sibel Erdoğan'la evliliğinden olan kızı Eleysa'nın 8'inci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şarkıcı, kızının doğum gününü duygusal sözlerle kutlayınca büyük oğlunu reddettiği için eleştirildi.

Emrah Erdoğan, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sibel Erdoğan'dan 2022'de boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocukları olmuştu. Ünlü şarkıcı, 8'inci yaşına basan kızı Eleysa için duygusal bir paylaşım yaptı.

"DAĞ GİBİ ARKANDAYIM"

Kızıyla fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Kalbim, aşkım, prensesim, benim akıllı kızım Eleysam, sen bugün 8 yaşına girdin. Sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok. Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp babacığım dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun. Babandan sana söz, ömrümün sonuna kadar yanındayım, dağ gibi arkandayım" ifadelerini kullanınca takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

"OĞLUNU DA SEVSEN KEŞKE"

Bazı takipçileri Emrah'a "Keşke oğluna da böyle sahip olsaydı", "Prensesi sevdiğin gibi oğlunu da sevseydin keşke", "Keşke Tayfun'a da baba sevgisini versen" gibi yorumlarda bulundu.