Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona hızlı başladı. Son bölümde Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak aşkının ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Bölümün final sahnesindeki mesajlaşma sekansı izleyicileri şaşkına çevirirken, sosyal medyada senaryoya tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcı, "reyting uğruna böyle bir hikâyeye gerek yoktu" yorumunda bulundu.

Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonuyla ekranlara geri döndü. Reyting rekortmeni dizinin son bölümü ise sürpriz bir gelişmeyle izleyicilerin gündemine oturdu.

DOĞA VE FİRAZ'IN GİZLİ YAKINLAŞMASI

Yeni bölümde Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteri ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakterinin yasak aşkı ön plana çıktı.

Nursema'nın kocası Firaz ile Fatih'in eşi Doğa arasındaki gizli ilişki, 104. bölüme damgasını vurdu. Bölümün final sahnesinde yer alan mesajlaşma sekansı, söz konusu aşkın ortaya çıkmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sahnenin yayınlanmasının ardından sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Reyting uğruna böyle bir senaryoya gerek var mıydı?" sözleriyle tepkilerini dile getirirken, bir başkası "Bu ilişki dizinin tüm dengesini bozdu, artık izlemem" yorumunu yaptı. Başka bir izleyici ise "İlk defa bir bölümde bu kadar hayal kırıklığı yaşadım" ifadeleriyle senaryoya eleştiri getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

İşini gücünüz reyting uğruna toplum değerlerini yıkmak. Şerefsizlikte sınır tanımıyorsunuz

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Allahın laneti zalimlerin kafirlerin ve din ile dalga geçenlerin üzerine olsun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
