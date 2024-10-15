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Kızılcık Şerbeti'nde "üvey anneyle ilişki" sahnesi! Tepki gelince yayınlamadılar

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Show TV'nin izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile üvey annesi rolündeki Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin sahneleri büyük ses getirdi. Ancak gelen tepkilerin ardından çekilen o sahne yayınlanmadı.

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

İZLEYİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKEN SAHNE

Reuyting rekortmeni dizide Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile üvey annesi rolündeki Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin cinsel ilişkiye girdikleri sahne izleyenlerin tepkisini çekti.

ÇEKİLMESİNE RAĞMEN YAYINLANMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; konuyla ilişkili gelen şikayetler üzerine kanalın önlem aldığı ve çekilmesine rağmen o sahnelerin yayınlanmadığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nde
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (1)

Wingchun07 null:

hayatta bu tür olaylar oluyor, film çekilmeyince olmayacağını mı sanıyorsunuz. bırakın ahlak bekçiliğini ahlaksızlar

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