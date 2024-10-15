Kızılcık Şerbeti'nde "üvey anneyle ilişki" sahnesi! Tepki gelince yayınlamadılar

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

İZLEYİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKEN SAHNE

Reuyting rekortmeni dizide Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile üvey annesi rolündeki Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin cinsel ilişkiye girdikleri sahne izleyenlerin tepkisini çekti.

ÇEKİLMESİNE RAĞMEN YAYINLANMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; konuyla ilişkili gelen şikayetler üzerine kanalın önlem aldığı ve çekilmesine rağmen o sahnelerin yayınlanmadığı öğrenildi.