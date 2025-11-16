Haberler

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcık Şerbeti'nde diziye veda eden oyuncular birbirlerini takipten çıkardı. Dizi oyuncuları arasında kaosu körükleyecek hamle Doğukan Güngör'den geldi. Güngör'ün "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti" ifadeleri, kendisini takipten çıkaran eski rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'na gönderme olarak algılandı.

  • Feyza Civelek, Instagram'da Emrah Altıntoprak'ı takipten çıktığını ve engellediğini belirtti.
  • Sıla Türkoğlu, Instagram'da Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkardı.
  • Doğukan Güngör, X hesabından 'Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti.' mesajını paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek, son dönemde hem açıklamaları hem de sosyal medya adımlarıyla adından söz ettiriyor. Civelek, dizideki partneri Emrah Altıntoprak ile Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bırakmalarının ardından yaptığı açıklamada, "İlk ben takipten çıktım. Sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim" diyerek konuyu kapattığını ifade etmişti.

SILA TÜRKOĞLU DA TAKİPTEN ÇIKARDI

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu da benzer bir hamle yaparak hem Feyza Civelek'i hem de eski rol arkadaşı Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Türkoğlu'nun özellikle Güngör'ü takipten çıkarması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

GÜNGÖR'DEN İMALI MESAJ

Bu gelişmenin hemen ardından Doğukan Güngör, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oyuncu mesajında, "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti." ifadelerine yer verdi.

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Güngör'ün bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımın, Sıla Türkoğlu'nun takibi bırakmasına gönderme olup olmadığı tartışılırken, gözler Türkoğlu'nun vereceği olası yanıta çevrildi.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Japonya'da dev patlama: Sakurajima'dan göğe kül yağdı

Japonya'da patlama: Küller 4 bin 400 metreye yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.