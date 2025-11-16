Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme
Kızılcık Şerbeti'nde diziye veda eden oyuncular birbirlerini takipten çıkardı. Dizi oyuncuları arasında kaosu körükleyecek hamle Doğukan Güngör'den geldi. Güngör'ün "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti" ifadeleri, kendisini takipten çıkaran eski rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'na gönderme olarak algılandı.
- Feyza Civelek, Instagram'da Emrah Altıntoprak'ı takipten çıktığını ve engellediğini belirtti.
- Sıla Türkoğlu, Instagram'da Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkardı.
- Doğukan Güngör, X hesabından 'Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti.' mesajını paylaştı.
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek, son dönemde hem açıklamaları hem de sosyal medya adımlarıyla adından söz ettiriyor. Civelek, dizideki partneri Emrah Altıntoprak ile Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bırakmalarının ardından yaptığı açıklamada, "İlk ben takipten çıktım. Sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim" diyerek konuyu kapattığını ifade etmişti.
SILA TÜRKOĞLU DA TAKİPTEN ÇIKARDI
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu da benzer bir hamle yaparak hem Feyza Civelek'i hem de eski rol arkadaşı Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Türkoğlu'nun özellikle Güngör'ü takipten çıkarması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
GÜNGÖR'DEN İMALI MESAJ
Bu gelişmenin hemen ardından Doğukan Güngör, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oyuncu mesajında, "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti." ifadelerine yer verdi.
Güngör'ün bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımın, Sıla Türkoğlu'nun takibi bırakmasına gönderme olup olmadığı tartışılırken, gözler Türkoğlu'nun vereceği olası yanıta çevrildi.