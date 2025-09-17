Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzasıyla ekrana döndüğü dördüncü sezonda yine çok konuşuluyor. Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizide Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör başrolleri paylaşıyor. Ancak reyting rekorları kıran yapım, son bölümüyle farklı bir nedenle gündeme oturdu.

104. bölümde, Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakteri arasındaki yasak aşk öne çıktı. Nursema'nın eşi Firaz ile Fatih'in karısı Doğa arasındaki bu gizli yakınlaşma, bölüm finalinde yayımlanan mesajlaşma sahnesiyle açığa çıktı.

Söz konusu sahne izleyiciler arasında büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada "Reyting için bu kadarına gerek var mıydı?" ve "Bu ilişki dizinin dengesini bozdu, artık izlemem" gibi yorumlar dikkat çekerken, bazı izleyiciler ise hayal kırıklığını dile getirdi.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Artan şikayetler sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diziyle ilgili gelen tepkilerin titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu. RTÜK incelemesinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı tüm dijital platformlardan kaldırıldı.

YENİ SAHNELER YAZILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide tepkilere neden olan Doğa ve Firaz hikâyesiyle ilgili senaryo değişikliğine gidildi. Bu nedenle cuma günü ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımı planlandığı gibi yayınlanamadı. İzleyiciler ise hem yeni fragmanı hem de senaryodaki değişikliklerin nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.