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Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın barışması seyirciyi sinirlendirdi

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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümüne Abdullah ve Alev'in sahnesi damga vurdu.

ÇOCUK ODALARI DİKKAT ÇEKTİ

Abdullah, Pembe'nin merdivenlerde düşmesinde payı olan yasak aşkı Alev ile yollarını ayırmıştı. Eşini ve ailesine geri dönerek özür dileyen Abdullah, ters köşe yaptı. Bölümün sonunda Abdullah'ın Alev'e bir ev tuttuğu ve ilişkilerinin devam ettiği ortaya çıktı. Eve kız ve erkek çocuk için hazırlanan odalar da akıllara Alev'in ikiz bebeklere hamile olduğu iddiasını getirdi. Dizide Alev ve Abdullah'ın barışması seyircileri sinirlendirdi.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan sahne için "Metresi nasıl normalleştirirsiniz pes" ve "Bitirin artık bu saçmalığı" yorumu yapıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın barışması seyirciyi sinirlendirdi

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın barışması seyirciyi sinirlendirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Semih Coşan:

Bizim halkımızda bi acayip. Yav sonuçta bi dizi bu kadar kaptırmaya gerek yok yorumlara bak. Çokmu zoruna gitti izleme

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