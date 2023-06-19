Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki kaza sahnesinin kamera arkası görüntüsü çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisini sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer trafik kazası geçirdi. Kaza sahnesinin nasıl çekildiği ise sosyal medyada paylaşıldı. Aracın bir mekanizma üzerinde döndürüldüğü anlar ise herkesi korkuttu.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümle sezon finali yaptı. Sezon finalinin sonunda ise Kıvılcım ve Ömer'in içinde olduğu araç kaza yaptı. Sahnenin kamera arkası görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

DUBLÖR KULLANMADILAR

Uzun zamandır 150 bin takipçisinin bulunduğu TikTok hesabından dizi ve filmlerin kamera arkası görüntülerini paylaşan Yener Yalçın isimli kullanıcı, bu sefer de Kızılcık Şerbeti'nin kaza sahnesini yayınladı. Yalçın'ın bir takipçisinin isteği üzerine yayınladığı sahnede Kıvılcım ve Ömer'in içinde bulunduğu araç, bir mekanizma üzerinde kendi etrafında döndürüldü. Ömer'i oynayan Barış Kılıç ile Kıvılcım'ı oynayan Evrim Alasya'nın kaza sahnesinde dublör kullanmaması da sevenlerinden tam not aldı.