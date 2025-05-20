Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
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Rol aldığı projelerle her zaman büyük ses getiren Kıvanç Tatlıtuğ, bu yaz ekranlarda olmayacak. Hayranlarının merakla beklediği yeni projeler için teklif yağarken, ünlü oyuncu tüm teklifleri geri çevirdi. Nedeni ise oldukça duygusal: Tatlıtuğ, küçük oğluyla daha fazla vakit geçirmek ve onun büyüme sürecine tanıklık etmek istiyor.

Rol aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan ve Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir ekranlardan uzak. Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma gibi unutulmaz dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan Tatlıtuğ, son olarak Show TV'de yayınlanan "Aile" dizisinde canlandırdığı 'Aslan' karakteriyle izleyicilerin gönlünü fethetmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Tatlıtuğ'un hayranları, başarılı oyuncunun yeni bir projeyle ne zaman ekranlara döneceğini merak ederken, bu sorunun yanıtı "Gel Konuşalım" programında verildi. Programa konuk olan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Tatlıtuğ'un kariyer planlamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YAZ BOYU AİLESİYLE TATİL YAPACAK

Mehmet Üstündağ, ünlü oyuncunun bu dönemde neden hiçbir projeyi kabul etmediğini şu sözlerle açıkladı: "Eylüle kadar proje almayacak. Hiçbir diziyi kabul etmiyor. Çünkü hep şunu söylüyor: 'Oğlumla vakit geçirmek istiyorum ve büyüdüğü anları görmek istiyorum.' Çok fazla teklif geliyor, hatta bazıları ısrarla tekrar tekrar geliyor ama hepsini geri çeviriyor." Bu açıklamayla birlikte Tatlıtuğ'un, kariyerine kısa bir mola vererek ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ettiği netleşmiş oldu. Üstündağ ayrıca, Tatlıtuğ ailesinin yaz boyunca Bodrum'da olacağını da belirtti. Tatlıtuğ şimdilerde sık sık spor yaparak yeni sezonu hazırlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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