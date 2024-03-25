Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda çekildiği fotoğrafı paylaştı

Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile kumsalda çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notuyla yayınladı.

Tatlıtuğ paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.

BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah isteyen herkese nasip etsin.

Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.